Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева удивила своей внешностью
Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала в микроблоге "Инстаграм" фото и сториз, которые вызвали бурную реакцию.
На фото Ивлеева запечатлена в светлом пиджаке поверх тесного белого вязаного топа. На голове у нее косынка, в ушах – серьги-кольца.
Так, некоторым Ивлеева на новых кадрах напомнила британскую певицу Дуа Липу.
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«Сегодня утром смотрела твою сториз и первой мыслью было: «О Дуа Липа… аа.. че русский? Ой, это же Настя», «Ты похожа на Дуа Липу», - пишут в комментариях.
Кроме того, кто-то обратил внимание на грудь телеведущей, отметив, что она как-будто стала больше.
«Сиськи выросли что ль?», - пишут в комментариях.
В ообщем Ивлеева в таком образе получала массу комплиментов.
«Ты такая красивая», «Почему такая Красивая и классная», «Какая красивая», "Красотка ❤️отвал бошки просто 🔥", «Кайфовая», - пишут в комментариях.
Напомним, что Настя Ивлеева облачила сочные формы в крохотный купальник: «Какая ляля».
А еще Politeka писала, что полураздетую Настю Ивлееву подняли на смех за фотографии в обносках: «Стиль Тарзана».
Также Politeka сообщала, что дерзкая Настя Ивлеева в полупрозрачной блузе засветила лишнюю часть тела: "Пушка".