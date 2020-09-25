Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева удивила своей внешностью

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала в микроблоге "Инстаграм" фото и сториз, которые вызвали бурную реакцию.

На фото Ивлеева запечатлена в светлом пиджаке поверх тесного белого вязаного топа. На голове у нее косынка, в ушах – серьги-кольца.

Так, некоторым Ивлеева на новых кадрах напомнила британскую певицу Дуа Липу.

«Сегодня утром смотрела твою сториз и первой мыслью было: «О Дуа Липа… аа.. че русский? Ой, это же Настя», «Ты похожа на Дуа Липу», - пишут в комментариях.

Кроме того, кто-то обратил внимание на грудь телеведущей, отметив, что она как-будто стала больше.

«Сиськи выросли что ль?», - пишут в комментариях.

В ообщем Ивлеева в таком образе получала массу комплиментов.

«Ты такая красивая», «Почему такая Красивая и классная», «Какая красивая», "Красотка ❤️отвал бошки просто 🔥", «Кайфовая», - пишут в комментариях.

Напомним, что Настя Ивлеева облачила сочные формы в крохотный купальник: «Какая ляля».

А еще Politeka писала, что полураздетую Настю Ивлееву подняли на смех за фотографии в обносках: «Стиль Тарзана».

Также Politeka сообщала, что дерзкая Настя Ивлеева в полупрозрачной блузе засветила лишнюю часть тела: "Пушка".