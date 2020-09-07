Звезда "Орла и Решки", известная телеведущая Настя Ивлеева, удивила необычным образом

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Она сфотографировала себя в зеркале, засветив беспорядок на столе. На Ивлеевой была одета короткая юбка, соблазнительный топ и порванная кофта, от которой остались одни рукава. В целом образ телеведущей выглядел довольно странно. Но, похоже, звезду это не смущало.

За полчаса пост собрал более 80 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов, и столько же слов критики. Поклонники посчитали, что это перебор и не всем трендам стоит подражать. Кроме этого, Ивлееву сравнили с мужем Наташи Королевой Тарзаном, который любит фотографировать себя в зеркале на фоне беспорядка.

«СекондХенд какой-то», «Стиль Тарзана», «Богиня», «Вау огонь», «Как оборванка стала одеваться», «Икона стиля и красоты», «Какая эстетичная фотка», «Насть, тебя что ли псы покусали?», «Дефицит на тряпки)! 😅... Мой детский прикид в 90-х», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева в кроссовках, штанах и толстовке встала в позу буквы "Г" и начала эффектно танцевать на фоне дивана.

Напомним, что Тодоренко после скандала с Ивлеевой вернется в «Орел и решка» с новым другом Асмус: «Уже надоело».

А еще Politeka писала, что дерзкая Ивлеева из "Орла и Решки" в полупрозрачной блузе засветила лишнюю часть тела: "Пушка".

Также Politeka сообщала, что кокетливая Ивлеева из «Орла и решки» удивила резкой сменой имиджа: «О, Дуа Липа, здравствуйте!».