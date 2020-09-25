Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе і розповіла про прем'єру

На фото Світлана позувала в довгій сукні та босоніжках. Волосся у красуні були розпущені, а в наряді був присутній великий розріз, через який можна помітити ідеальні ніжки. Ходченкова піднімалася сходами і здалася спиною до камери, але голову повернула до фотографа. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Новий фільм ... новий вид ... Скоро вийде", - написала красуня.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"На ніч дивлячись... мабуть до холодильника пішла", " ви найкраща! Люблю і захоплююся!", "Погляд тигриці. Неможливо пройти повз"," прекрасна жінка світу", " як завжди шикарна)", "чудова жінка", " Кого поглядом вбили, Світланка??".

Повідомлялося, що зірка фільмів "Квартал 95", 37-річна актриса Світлана Ходченкова вразила яскравим образом на червоній доріжці кінофестивалю.

Актриса вибрала вельми незвичайний образ для появи на фестивалі. Вона відмовилася від вечірньої сукні, віддавши перевагу брючному костюму і кедам від модного будинку Dior.

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