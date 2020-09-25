Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя и рассказала о премьере

На фото Светлана позировала в длинном платье и босоножках. Волосы у красотки были распущены, а в наряде присутствовал большой разрез, через который можно заметить идеальные ножки. Ходченкова поднималась по ступенькам и показалась спиной к камере, но голову повернула к фотографу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Новый фильм ... новый вид ... Скоро выйдет", - написала красотка.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"На ночь глядя... видимо к холодильнику пошла", "Вы лучшая! Люблю и восторгаюсь!", "Взгляд тигрицы. Невозможно пройти мимо", "Прекрасная женщина мира", "Как всегда шикарна )", "Великолепная женщина", "Кого взглядом убили, Светочка??".

Сообщалось, что звезда фильмов "Квартал 95", 37-летняя актриса Светлана Ходченкова впечатлила ярким образом на красной дорожке кинофестиваля.

Актриса выбрала весьма необычный образ для появления на фестивале. Она отказалась от вечернего платья, отдав предпочтение брючному костюму и кедам от модного дома Dior.

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