Популярная российская актриса Светлана Ходченкова поразила смелыми позами в новой пикантной фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на первой опубликованной фотографии красотка позирует на коленях, прикрыв роскошные изгибы подушкой. При этом взгляд Ходченкова решила отвести в сторону.

А вот уже на второй фотографии актриса решила «пошалить», потрясся головой прямо в кадре. При этом подушку из рук девушка не выпускала.

«Всю ночью не спала, фотографировалась наверно, да?», «шикарная», «Что за тигрица», «Светлана, простите за наглость, но кажется я Вас люблю», «ооо, это очень круто», «Когда на подушке не засыпалось... А одеялом не укрывалось...», «ты прекрасна до безобразия», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что 37-летняя актриса Светлана Ходченкова, снимавшаяся в фильмах "Квартал 95", обескуражила новым образом в "страшной" сказке Ренаты Литвиновой.

Звезда опубликовала трейлер фильма "Северный ветер"(16+), который выйдет в ноябре этого года. Режиссером картины выступила Рената Литвинова, которая сама же и исполнила главную роль.

Напомним, что Светлана Ходченкова соблазнительно нагнулась и показала, почему горячее кофе: "Обожаю...".

Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова пошалила на камеру в белье и на каблуках: "Что не кадр, то шедевр".

Также Politeka писала, что Светлана Ходченкова взбудоражила пикантным фото с подругой на подоконнике: "Это точно люди?"