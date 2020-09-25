Нові тарифи на газ, які вже встановили для українців, це ще не всі нововведення

Так, "Нафтогаз України" планує оформляти прямі договори на продаж палива українцям через відділення "Укрпошти" та державних Приватбанку та Ощадбанку. Про це повідомила директор із взаємодії з органами державної влади НАК "Нафтогаз" Олена Осмоловська, передає UBR.

Таку схему можна порівняти з покупками в супермаркетах, куди виробник поставляє своє "молоко", тільки в даному випадку буде продаватися газ.

"У нашому випадку це вибір між відкриттям власних магазинчиків або підписанням великого контракту з мережею супермаркетів по всій країні", - сказала Осмоловська.

Вона додала, що переговори з "Укрпоштою", ПриватБанком і Ощадбанком поки ведуться неофіційно.

У "Нафтогазі" зазначили, що ті, хто захоче купувати газ безпосередньо у "Нафтогазу", зможуть підключитися до постачальника, просто відправивши копії документів на сайті НАК. Відділення в такому випадку знадобляться в якості контакт-центрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Нафтогаз» через мільярдні збитки підвищуватиме ціну газу.

"Нафтогаз" заявив про 11,5 млрд грн збитку за півроку.

За день до оприлюднення інформації про збитки, «Нафтогаз» підняв оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким він постачає ресурс В рамках ПСО, в 5183 грн за кубометр (з урахуванням ПДВ), що на 45% вище ціни попереднього місяця .

Подорожчання газу для виробників тепла, які до 1 травня 2021 року зобов'язані купувати газ виключно у «Нафтогазу», гарантовано призведе до підвищення тарифів на опалення та гарячу воду.

Раніше "Нафтогаз" оприлюднив нові тарифні плани для населення —" місячний "і"річний".

За умовами "Місячного" тарифу, ціна газу змінюється щомісяця, залежно від коливань ціни на ринку. Оплата за спожитий газ відбувається в наступному місяці після поставки.

За умовами "Річного" тарифу, ціна і розрахунковий обсяг споживання газу фіксується при укладенні договору. Споживач щомісяця сплачує фіксовану суму за газ протягом року, а у разі, якщо використовує менше запланованого обсягу газу, наприкінці року зекономлена сума повернеться на його рахунок.

Нагадаємо, що після підвищення тарифів українцям посилили і правила отримання субсидій: "зобов'язані негайно...".

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