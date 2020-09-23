Украинские чиновники решили предупредить граждан, что начиная со следующего месяца, тарифы вновь поползут вверх

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Так, согласно меморандума Украины и МВФ, новые тарифы уже должны были быть переданы местной власти на согласование.

«Уже с первого октября должна подняться и цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения. Она была неизменной с 2017 года. Практически в два раза – с 0,9 грн до 1,68 грн. Такие планы были обнародованы еще в презентации меморандума о сокращении «зеленого» тарифа», - говорится в сообщении.

Также с октября месяца планируется поднять тарифы на холодную воду. Размер повышения составит 22%. В НКРЭКП утверждают, что причиной «скачка» тарифов является рост заработных плат сотрудников, а также повышение стоимости расходных материалов.

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