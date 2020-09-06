Что нужно знать об этом

Для украинцев, которые получают субсидии на газ, ввели новое правило

В частности, потребители природного газа, получающие субсидии, обязаны немедленно уведомлять органы соцзащиты о смене поставщика топлива. Иначе льготы и субсидии могут насчитать неправильно.

Об этом предупредили в пресс-службе на сайте Министерства социальной политики.



В сообщении сказано, что такое правило связано с тем, что в Украине с 1 августа ввели рынок природного газа, который предполагает выбор компании и цены при покупки голубого топлива. Стоит также напомнить, что Нафтогаз Украины повысил цену на газ для населения в сентябре на 45%.

Ежемесячно органы соцзащиты получают от поставщиков газа информацию о тарифах.

"Эти сведения получаются на основании полученной от льготников и получателей жилищных субсидий информации о наборе получаемых ими жилищно-коммунальных услуг, а также о данных предприятий – поставщиков этих услуг (название, код ЕГРПОУ, номер лицевого счета и т.п.). Своевременное предоставление информации об изменении исполнителей ЖКУ обеспечит актуальный и правильный расчет размера субсидий и льгот", – сообщили в Минсоц.

Из-за новой методики расчета дохода в Украине снизится размер социальной помощи многодетным семьям.

Кроме того, уже уменьшили и размер субсидий. В результате в отопительный сезон субсидия уменьшиться примерно на 40% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, жесткое правило по субсидиям и льготам в Украине: кто больше не получит денег.

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