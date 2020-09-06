В Украине предлагают за долги по коммуналке в 20 раз увеличить пеню и отбирать водительские удостоверения

Об этом говорится в законопроекте №3613, который зарегистрировали "Слуги народа".

Сейчас по решению исполнителя у украинцев могут забрать в счет долга часть зарплаты, а если новый документ поддержит парламент, то арестовывать доход смогут и за долги по коммуналке. От официальной зарплаты могут забирать 50% в счет погашение долга.

Кроме того, согласно документу, дополнительно за долги по коммуналке придется платить штрафы (сейчас, согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, есть только небольшая пеня): если долг больше года – штраф в размере 20%; если долг от двух лет – штраф в 30%; долг от трех лет и более – штраф в 50%.

К примеру, если украинец три месяца подряд не платил за коммуналку и отказывался подписывать договор реструктуризации, то должен быть готовым к тому, что у него могут арестовать часть зарплаты, забрать жилье в счет долга.

Если новшества поддержат парламентарии, то они вступят в силу уже с 1 октября.

С этого числа любой долг подлежит реструктуризации. Проще говоря, с коммунальным предприятием придется договариваться, как долго и какими частями возвращать деньги.

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, кого из украинцев заставят переплачивать.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новых тарифах на газ, раскрыты детали.