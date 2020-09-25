38-річна співачка Віра Брежнєва сколихнула публіку проникливими словами та "вагітними" фото

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала в "сторіз" у своєму мікроблозі в Instagram знімки вагітної дівчини, які супроводила зворушливим і мудрим посланням.

"Не повіриш, але ти впораєшся з усім. Не давай образі зжерти радість, яка тобі дана. Помічай себе у всьому цьому урагані. Нічого не бійся. Потрібно тільки чекати смиренно. Не впадай у відчай. Йти шляхом серця. І дякувати, навіть за дрібниці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у самої Брежнєвої дві дочки: 19-річна Соня і 10-річна Сара.

Раніше ми повідомляли, Брежнєва розбурхала мережу фото обличчя крупним планом. Співачка була в білому халатику, ніби тільки після душу. Розпущене волосся красуня закріпила шпильками. Лук доповнили сережки-кільця і навушники.

Зірка зробила собі легкий макіяж з акцентом на очі.

"Як виглядає примірка одягу - ви вже знаєте. А так виглядає примірка помади😜 💋", - підписала фото зірка.

"Вам і приміряти нічого не потрібно, ваші помади вам йдуть всі. 🌹", "Супер❤️❤️❤️))", "рожеві затискачі прям 🔥 ви красуня🌚 🖤", "яка красива ❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "красива така 👍🤗❤️❤️❤️", "Шик ❤️❤️❤️", - відреагували шанувальники.

Крім того, ми писали, що дочка Брежнєвої, Соня, яка зв'язала своє життя зі світом моди і творчості, підкорила мережу пікантним кадром, на якому продемонструвала "молоде тіло" в пудровому корсеті і коротенькій білій спідниці.

Дівчина стояла до камери спиною, кинувши зухвалий погляд через плече.

"Очаровашка", "шикарна дівчина", "Погладила", "яка ти красива", "до мами далеко", - прокоментували користувачі.

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Також Politeka писала, що Віра Брежнєва ошелешила словами про дочку і свою роль бабусі: "навесні їй виповниться...".