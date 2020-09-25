38-летняя певица Вера Брежнева всколыхнула публику проникновенными словами и "беременными" фото

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в "сториз" в своем микроблоге в Инстаграм снимки беременной девушки, которые сопроводила трогательным и мудрым посланием.

"Не поверишь, но ты справишься со всем. Не давай обиде сожрать радость, которая тебе дана. Замечай себя во всем этом урагане. Ничего не бойся. Нужно только ждать смиренно. Не отчаивайся. Идти путем сердца. И благодарить, даже за мелочи", - говорится в сообщении.

Напомним, у самой Брежневой две дочери: 19-летняя Соня и 10-летняя Сара.

Ранее мы сообщали, Брежнева взбудоражила сеть фото лица крупным планом. Певица была в белом халатике, будто только после душа. Распущенные волосы красотка закрепила заколками. Лук дополнили серьги-кольца и наушники.

Звезда сделала себе легкий макияж с акцентом на глаза.

"Как выглядит примерка одежды - вы уже знаете. А так выглядит примерка помады 😜💋", - подписала фото звезда.

"Вам и примерять ничего не нужно, ваши помады вам идут все. 🌹", "Супер❤️❤️❤️))", "Розовые зажимы прям 🔥 вы красотка 🌚🖤", "Какая красивая ❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "Красивая такая 👍🤗❤️❤️❤️", "Шик ❤️❤️❤️", - отреагировали поклонники.

Кроме того, мы писали, что дочь Брежневой, Соня, связавшая свою жизнь с миром моды и творчества, покорила сеть пикантным кадром, на котором продемонстрировала "молодое тело" в пудровом корсете и коротенькой белой юбке.

Девушка стояла к камере спиной, кинув дерзкий взгляд через плечо.

"Очаровашка", "Шикарная девушка", "Погладила", "Какая ты красивая", "До мамы далеко", - прокомментировали пользователи.

Напомним, Вера Брежнева неожиданно скрасила досуг помолодевшего Киркорова, Полякова оценила: "Красивые ноги!"

Также Politeka писала, что Вера Брежнева ошарашила словами о дочери и своей роли бабушки: "Весной ей исполнится...".