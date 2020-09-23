Популярная певица Вера Брежнева заворожила внешним видом в халатике

Звезда опубликовала новый снимок в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Артистка позировала, наведя камеру на себя.

Певица была в белом халатике будто после недавнего душа. Вера закрепила распущенные волосы за ушками с помощью двух ярких заколок.

Сережки-кольца и наушники торчали из ушей.

Звезда сделала себе макияж, подведя ресничный край черной подводкой, красивые блестящие тени коричневых тонов стали отличным дополнением.

У губ красотка держала блеск коричневого цвета собственного бренда.

Брежнева пристально смотрела в камеру.

"Как выглядит примерка одежды - вы уже знаете. А так выглядит примерка помады 😜💋", - подписала фото звезда.

За 15 минут пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев.

"Зажимы решают всё 😁😉", "Нюхаешь?)))", "Вам и примерять ничего не нужно, ваши помады вам идут все. 🌹", "Супер❤️❤️❤️))", "Розовые зажимы прям 🔥 вы красотка 🌚🖤", "Какая красивая ❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "Красивая такая 👍🤗❤️❤️❤️", "Шик ❤️❤️❤️", "Прекрасная девушка!❤️❤️", "Помада Вера. 👍", "Потрясающий способ 👍# XV помада 🔥", "Верушка, умница, красавица ❤️❤️❤️❤️❤️", "Что-то в ней есть", - написали пользователи сети.

Напомним, Вера Брежнева предстала в смелом наряде. Исполнительница надела черный костюм с пиджаком и серебристыми эполетами, от которых вниз струится блестящая сеточка-кольчуга. Под ним можно заметить сверкающий белый топ, который по размерам похож на бюстгальтер.

"Новая осень, новые съемки...", - написала певица.

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