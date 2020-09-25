34-річна супермодель російського походження Ірина Шейк здивувала відвертим знімком

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому з'явилася занурена у воду.

Так, Шейк спокусливо виринула, посвітивши пружним бюстом, обмеженим жовтим ліфом від бікіні: ці ніжні лінії здатні звести з розуму будь-кого.

Також, примітно, зірка не стала наносити макіяж, показавши обличчя крупним планом.

Ірина коротко підписала фото смайликом у вигляді краплі води.

Здивовані природною красою моделі користувачі засипали її компліментами:

"Ну буває ж така неземна краса"

"Зай, давно лежиш?) пальці вже розбухли?)"

"Я думала про тебе вчора ... цікаво, тому що кожен раз, коли я думаю про когось, він щось публікує💖"

"😘Ви дуже красиві!"

"це має бути незаконно ... Ну давай, чи може хто-небудь бути більш красивим"

"Ірен ти Супер 💗"

"Дивовижна природна краса 😍 🌟 "

"Досконалість 🔥"

Раніше ми повідомляли, Шейк розбурхала пікантним фото з подружками, опублікованим в соцмережі. Модель стояла до камери спиною, а її компаньйонки - обличчям. Дівчата схопили Ірину за найапетитніше місце руками. Всі троє зухвало поглянули в об'єктив.

Глибокі вирізи з боків наряду Шейк засвітили її оголені пишні груди. Модель вирішила "побешкетувати" і не одягла білизни, що додало відвертості і так сміливому фото.

"Це трійка неприємностей !! 🔥 🔥 🔥 "; "Боже 😅 бідні дівчатка, вони в курсі, що вони погано вийшли на фото?"; "Дитинко, тобі не вистачає відра і швабри", - відреагували користувачі.

Нагадавши, розкішна Ірина Шейк розставила ніжки в чорних ботфортах

Також Politeka писала, що спокуслива Ірина Шейк постала в образі фатальної блондинки і не прогадала