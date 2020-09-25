34-річна супермодель російського походження Ірина Шейк здивувала відвертим знімком
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому з'явилася занурена у воду.
Так, Шейк спокусливо виринула, посвітивши пружним бюстом, обмеженим жовтим ліфом від бікіні: ці ніжні лінії здатні звести з розуму будь-кого.
Також, примітно, зірка не стала наносити макіяж, показавши обличчя крупним планом.
Ірина коротко підписала фото смайликом у вигляді краплі води.
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Здивовані природною красою моделі користувачі засипали її компліментами:
"Ну буває ж така неземна краса"
"Зай, давно лежиш?) пальці вже розбухли?)"
"Я думала про тебе вчора ... цікаво, тому що кожен раз, коли я думаю про когось, він щось публікує💖"
"😘Ви дуже красиві!"
"це має бути незаконно ... Ну давай, чи може хто-небудь бути більш красивим"
"Ірен ти Супер 💗"
"Дивовижна природна краса 😍 🌟 "
"Досконалість 🔥"
Раніше ми повідомляли, Шейк розбурхала пікантним фото з подружками, опублікованим в соцмережі. Модель стояла до камери спиною, а її компаньйонки - обличчям. Дівчата схопили Ірину за найапетитніше місце руками. Всі троє зухвало поглянули в об'єктив.
Глибокі вирізи з боків наряду Шейк засвітили її оголені пишні груди. Модель вирішила "побешкетувати" і не одягла білизни, що додало відвертості і так сміливому фото.
"Це трійка неприємностей !! 🔥 🔥 🔥 "; "Боже 😅 бідні дівчатка, вони в курсі, що вони погано вийшли на фото?"; "Дитинко, тобі не вистачає відра і швабри", - відреагували користувачі.
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