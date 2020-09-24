Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, підкреслила форми сміливим червоним костюмом

Дівчина показує свої образи в соціальній мережі Instagram, рекламуючи одяг в рамках співпраці з модними компаніями. При цьому двічі в одному і тому ж вбранні вона не з'являється. Гюль також не переходить меж дозволеного - не оголиться повністю, не рекламує бікіні і позує майже завжди в сукнях.

Проте, бувають і винятки. Наприклад, коментатори високо оцінили пост з фото, в якому Бахарі позувала в червоному спортивному костюмі, та ще й оголивши бюст в такому ж червоному ліфчику. Дівчина не тільки зважилася на зухвалу позу, але і чи не вперше показала дещо зайве.

Ось як відповідають фанати:

"Ти так красиво одягаєшся, чудово", "дуже спонтанно це все, Малятко", " Вау красиво💋 💋 💋", "très séduisante«, » від такого ніхто не встоїть, не відмовиться🔥 🔥 🤤 🤤, «» ця дівчина знає, чим брати публіку«," ну хіба можна так інтригувати?""Прекрасна дама!!!",» Приголомшлива картинка«, " gurl aight do yur thang aight💯❤️",!", "Чудова краса".

Раніше Гюль показала себе і розповіла про обережність. На фото красуня показала себе в обтягуючому топі і штанях. Образ модель доповнила маскою і сумочкою в руках. Волосся у Гюль були розпущені, а сама вона відвела погляд від об'єктива камери.

Фото вийшло ефектним і навіть спокусливим, адже на ньому можна побачити пишний бюст зірки.

"Будь обережний зі мною", - написала Бахарі.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Шалено красива", "надто вже красиві", " допінгова маска !!!", "Мамочка Ріка" ," ти така красива, ти виглядаєш так само, як Жасмин, така красива, я хочут бути твоїм Аладіном, але я бідний", "обслуговуючи нас, виглядає", "ось це дівчина", "Оооо, боюся тебе, дівчинка", " ти вбиваєш погляд спасибі за все!", "Богиня всіх богинь в Раю".

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