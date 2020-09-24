Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, подчеркнула формы смелым алым костюмом

Девушка показывает свои образы в социальной сети Инстаграм, рекламируя одежду в рамках сотрудничества с модными компаниями. При этом дважды в одном и том же наряде она не появляется. Гюль также не переходит границ дозволенного – не оголится полностью, не рекламирует бикини и позирует почти всегда в платьях.

Тем не менее, бывают и исключения. К примеру, комментаторы высоко оценили пост с фото, в котором Бахари позировала в алом спортивном костюме, да еще и оголив бюст в таком же красном лифчике. Девушка не толь решилась на дерзкую позу, но и едва ли не впервые показала кое-что лишнее.

Вот как отвечают фанаты:

«Ты так красиво одеваешься, великолепно», «Очень спонтанно это все, малышка», «Вау красиво, это ослепляет💋💋💋», «Très séduisante», «От такого никто не устоит, не откажется 🔥🔥🤤🤤,» «Эта девушка знает, чем брать публику», «Ну разве можно так интриговать?» «Прекрасная дама!!!», «Потрясающая картинка», «gurl aight do yur thang aight💯❤️», !», «Восхитительная красота».

Ранее Гюль показала себя и рассказала об осторожности. На фото красотка показала себя в обтягивающем топе и штанах. Образ модель дополнила маской и сумочкой в руках. Волосы у Гюль были распущены, а сама она отвела взгляд от объектива камеры.

Фото вышло эффектным и даже соблазнительным, ведь на нем можно увидеть пышный бюст звезды.

"Будь осторожен со мной", - написала Бахари.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Безумно красивая", "Слишком уж красивы", "Допинговая маска !!!", "Мамочка Рика", "Ты такая красивая, ты выглядишь так же, как Жасмин, такая красивая, я хочут быть твоим Аладином, но я беден", "Обслуживая нас, выглядит", "Вот это девушка", "Оооо, боюсь тебя, девочка", "ты убиваешь взгляд спасибо за все!", "Богиня всех богинь в Раю".

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