Каролина без макияжа совсем другая

Известная украинская певица Ани Лорак в домашнеоб образе в машине показала себя без макияжа

Чтобы избегать гневных комментариев и не попадать под волны критики, Каролина показывает себя без макияжа и фотошопа исключительно в разделе Стори в Инстаграм, где скрыт доступ к комментированию. При этом в основном профиле артистка публикует лишь постановочные кадры, на которых позирует в модных сценичных нарядах и с разными прическами.

На небольшом ролике в Стори Каролина блеснула уставшим видом. Под солнцезащитными очками артистка спрятала глаза, а губы были без макияжа. Сама Каролина была одета в черный спортивный костюм, поверх которого надета светло-серая жилетка.

Отметим, что на фото отчетливо видно, как выглядит кожа знаменитости и ее лицо после филлеров. Без фотошопа Каролина кажется несколько полнее и старше, чем на снимках после обработки. Примечательно, что очень часто звезду зовут после пластики будущей копией Таисии Повалий, так как она также сделала множество уколов красоты.

Ранее Ани Лорак примерила новое платье и похвасталась этим перед фанатами.

"💃🏼Маленькое чёрное платье всегда должно быть в гардеробе на все случаи ! ✨Как настроение? 🍁Вы любите осень?", – написала звезда.

На снимке знаменитость в черном обтягивающем кожаном платье, которое плотно обтянуло чувственные изгибы аппетитного тела Каролины, выгодно подчеркнув ее высокую грудь и соблазнительные бедра.

Фанаты восторженно восприняли новый образ певицы, поставив за 40 минут более 25 тысяч лайков и искупав Каролину в комплиментах и восторгах.

"КРАСИВАЯ Каролина 😙🔥🔥платье"кожаноея?? Прекрасно выглядите😊 Как всегда прекрасна!Счастья Вам!Платье 🔝Вы ВОСХИТИТЕЛЬНА❤️ Настроение 🔝, и вам желаю наилучшего настроения ❤️ Красавица😍❤️😘 Вам так идёт это платье Каролиночка❤️😘💋.

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