Відкіт гривня і фатальні прогнози щодо курсу і зростання цін серйозно турбують українців останнім часом

Член Ради НБУ Віталій Шапран спробував пояснити, що відбувається, передає "Мінфін».

"Перекази від наших заробітчан (ще одна помітна частина нашого платіжного балансу) впали всього на 5-7%. Країна збере урожай зернових ненабагато менший ніж у 2019 році, і продасть частину цього врожаю за кордон за ненабагато меншими цінами. Так що серйозних причин для якоїсь катастрофічної девальвації зараз немає", - вважає експерт.

Член Ради НБУ впевнений, що невелике зниження позицій гривні останнім часом викликане передвиборчою боротьбою і спекуляціями політиків.

Разом з тим Шапран констатує, що на початок вересня в Україні склалася дійсно нестандартна ситуація, яка призвела до економічних аномалій.

«У нашій країні (та й у наших сусідів) ще ніколи штучно не сповільнювали товарообіг, не обмежували зайнятість і при падінні ВВП активно не напихали економіку грошима без моментальних інфляційних наслідків», — зазначає Шапран.

Експерт додав, що зараз зростання ділової активності на валютному ринку і зростання цін навіть в окремих секторах масового споживання для України буде неминучим супутником відновлення економіки.

Нагадаємо, офіційний курс валют НБУ в Україні 24 вересня виглядає наступним чином:

100 доларів – 2818,74 грн;

100 євро-3296,09 грн.

Тим часом, курс долара в банках: прийом 27,80 - 28,20 і продаж 28,25-28,50 гривень.

В обмінниках фінкомпаній: купівля 28,15 -28,20 і продаж 28,25 -28,33 гривень.

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