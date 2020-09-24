Готовиться лучше уже сейчас

Украинцам стоит готовиться к скачку курса доллара и как следствие подорожанию продуктов и коммуналки

Пока власти заявляют, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$, прогнозы аналитиков разнятся. Кто-то считает, что нацвалюта имеет шансы к стабилизации, другие же ухудшают ожидания, пишет «Обозреватель».

Так, аналитик Владимир Мазуренко в свою очередь уверен, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

"Сейчас у нас сложная экономическая ситуация и нам нужно понимать, что без девальвации гривни выполнить даже тот дефицитный бюджет будет очень сложно. Думаю, что есть два сценария развития ситуации. Первый – будем иметь плавный рост в следующем году и дойдем в конкретные дни до 29 грн/$. Второй вариант – может получить ревальвацию до 26,5 грн/$", – говорит эксперт.

При этом стоит отметить, что вслед за ростом курса неизменно придет инфляция. Импортные товары: техника, одежда и даже продукты питания начнут дорожать через одну-две недели после подорожания доллара.

Аналитик Мазуренко прогнозирует, что при скачке курса доллара до 29 грн/$ рост цен в Украине уже в первые месяцы ускорится на 0,8 процентных пункта. Также будут дорожать бензин (стоимость литра А-95 может вырасти в цене на 1,6 грн), газ (кубометр при подорожании доллара до 29 грн может вырасти в цене на 25-40 копеек).

Дальше начнут расти в цене и другие коммунальные услуги: горячая вода, отопление и даже холодная вода и электроэнергия.

К примеру, килограмм бананов в супермаркетах в среднем стоит $1-1,1. Если сейчас это 27 грн, то к концу следующего года – 31,9 грн за килограмм.

Кроме того, к стоимости доллара привязан и рынок недвижимости и авто.

Отметим, согласно прогнозу НБУ, курс валют в Украине 24 сентября откатится максимально, гривна взбесится и нанесет коварный удар.

Так, стодолларовая купюра потеряет со старта 1,85 гривны. К средине прошлого дня валюту удалось опустить на 2,44 грн, но под конец дня ей удалось немного отыграться.

Евро также ждет удар. Гривна «откусит» невероятные 15,42 позиции.

Так, официалльный курс валют в Украине 24 сентября выглядит следующим образом:

100 долларов – 2818,74 грн;

100 евро – 3296,09 грн.

Тем временем, курс доллара в банках: прием 27,80-28,20 и продажа 28,25- 28,50 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,15 -28,20 и продажа 28,25 -28,33 гривен.

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