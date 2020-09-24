Откат гривны и фатальные прогнозы относительно курса и роста цен серьезно тревожат украинцев в последнее время

Член Совета НБУ Виталий Шапран попытался объяснить, что происходит, передает «Минфин».

«Переводы от наших заробитчан (еще одна заметная часть нашего платежного баланса) упали всего на 5-7%. Страна соберет урожай зерновых ненамного меньший чем в 2019 году, и продаст часть этого урожая за рубеж по ненамного меньшим ценам. Так что серьёзных причин для какой-то катастрофической девальвации сейчас нет», — полагает эксперт.

Член Совета НБУ уверен, что небольшое снижение позиций гривны в последнее время вызвано предвыборной борьбой и спекуляциями политиков.

Вместе с тем Шапран констатирует, что на начало сентября в Украине сложилась действительно нестандартная ситуация, которая привела к экономическим аномалиям.

«В нашей стране (да и у наших соседей) еще никогда искусственно не замедляли товарооборот, не ограничивали занятость и при падении ВВП активно не пичкали экономику деньгами без моментальных инфляционных последствий», — отмечает Шапран.

Эксперт добавил, что сейчас рост деловой активности на валютном рынке и рост цен даже в отдельных секторах массового потребления для Украины будет неизбежным спутником восстановления экономики.

Напомним, официалльный курс валют НБУ в Украине 24 сентября выглядит следующим образом:

100 долларов – 2818,74 грн;

100 евро – 3296,09 грн.

Тем временем, курс доллара в банках: прием 27,80-28,20 и продажа 28,25- 28,50 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,15 -28,20 и продажа 28,25 -28,33 гривен.

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