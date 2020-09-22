Курс валют в Украине 22 сентября разорвет шаблоны, пути доллара и евро поругаются и разойдутся



Так, стодолларовая купюра со старта наберет 3,04 гривны. К средине прошлого дня доллар уже набрал несколько позиций, но на этом решил не останавливаться, передает Politeka.

А вот евро наоборот – будет сбрасывать обороты. Межбанк откроется с -14,6 гривны.

Курс валют в Украине 22 сентября установлен на следующих показателях:

100 долларов – 2820,22 гривны;

100 евро – 3319,96 гривны.

Потеряет свои позиции на этом фоне и российский рубль: десять из них можно будет купить за 3,7332 гривны.

Обратим внимание, что таким образом официальный курс поднялся до максимума с начала текущего года, превысив показатель на 30 марта (тогда доллар был 28,1830 грн). В последний раз настолько высоким курс был в январе – 28,27015 грн за доллар.

До этого мы приводили прогноз аналитиков о том, что в начале сентября Министерство финансов погасило самый крупный за последние несколько лет объем еврооблигаций. Это повлекло за собой сокращение золотовалютных резервов почти на $2 млрд.

В следствии НБУ пришлось активно скупать валюту, что в свою очередь еще больше усилило восходящий тренд на рынке «доллар США-гривна». В результате всего указанного доллар США переметнулся через отметку 28 гривен.

Помимо этого, аналитики банка прогнозируют, что рост курса доллара может продолжиться, но ближе к средине октября.

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