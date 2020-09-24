Андрій Данилко розповів, яку позитивну роль в його долі зіграв відомий актор Армен Джигарханян

Український артист розповів, що сильно змінився після Євробачення в 2007 році.

«До конкурсу мене ненавиділи тут, в Україні. І спалювали на Майдані — Так Україна проводжала свого учасника. І як зустрічали після? Який я молодець! З квітами... Я не бачив стільки камер на інавгурації президента», — згадує артист.

Данилко розповів, що йому тоді дуже допомогли Земфіра і Армен Джигарханян, хто похзвонили і висловили свою підтримку.

"Армен Борисович сказав:" синочку, не дивіться зараз телевізор. Я відповів, що не дивлюся. Тоді він сказав: "синочку, послухай. Це-вічна боротьба Гуллівера з ліліпутами». І я подумав-чого засмучуватися? Якщо такі люди подзвонили, видно, відчувши, що мені важко, і я заспокоївся. Навіть не знаю, що потрібно зараз зробити, щоб мене засмутити. Вивести з себе можна, а засмутити — напевно, ні», — зізнався Андрій Данилко.

А ось розкривати зміст розмови з Земфірою артист не став.

Нагадаємо, нещодавно Вєрка Сердючка випустила новий міні-альбом sexy орієнтований на аудиторію Євробачення.

У міні-альбом увійшло чотири пісні англійською мовою: Make It Rain Champagne, Disco Kicks, Swedish lullaby і Sexy. Новий альбом помітно відрізняється від звичайного репертуару Сердючки.

Андрій Данилко повідомив, що нові пісні покликані подарувати "трохи сонячного світла в цей дуже темний рік".

Нагадаємо, що Вєрка Сердючка з відчайдушною мамою здивували "поповненням«, яскраві кадри:»Ріднуля".

Як повідомляла Politeka, Вєрка Сердючка разом з мамою в масках приголомшили звісткою, що сталося: "Цариця Небесна...".

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