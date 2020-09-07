Украинский артист Андрей Данилко поздравил с днем рождения российского певца Юрия Шатунова

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на страницу Данилко в Instagram.

Так, известный исполнитель, выступающий на сцене в образе Верки Сердючки, разместил в соцсети архивное фото, на котором он находится рядом с бывшим солистом известной российской группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым.

"С днем рождения, Юра", – подписал актер раритетный кадр.

Таким образом Андрей Данилко поздравил Юрия Шатунова с днем рождения, 6 сентября российскому певцу исполнилось 47 лет.

Этот пост по какой-то причине не понравился актеру Стасу Садальскому, который упрекнул Верку Сердючку во невнимании к собственной персоне.

"А меня не поздравили. Только попсу поздравляете?" – намекнул Садальский на свой день рождения, который, как известно, прошел 8 августа (актеру исполнилось 69 лет).

Поклонники ответили обидевшемуся актеру. Некоторые пообещали, что обязательно поздравят Садальского, когда придет время, другие упрекнули в невнимательности.

"Когда Вы именинник? Поздравим! Придёт время всех поздравим 😎👍 вообще то поздравили!!! Смотреть надо внимательно!!! 8 августа!!!😘Стас, и Вас с Днём рождения!🎉😍 Стас мы Вас и так любим! Станислав,мы вас поздравляем👏👏😄", – написали они.

Politeka писала, что российский актер и блогер Стас Садальский набросился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. На личной странице в Instagram он часто поднимает острые социальные и политические темы и комментирует их в ироничной форме, кроме того, не редко темой его обсуждения является Украина, которую он постоянно критикует. В этот раз на своей личной странице в Instagram он обвинил главу государства в том, что тот якобы обещал сделать русский язык вторым государственным, но не сдержал свое слово.

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