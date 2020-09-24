Анну не впізнати на фото

Дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк підкорила бездоганним смаком

Як передає Politeka.net, 24-річна Анна поділилася в своєму мікроблозі в Instagram свіжими фото, зробленими посеред вулиці.

Дівчина постала в стильному сірому пальто, молочній водолазці і високих чорних чобітках на плоскій підошві. На деяких кадрах вітер зрадницьки розхристав поли пальто й стало зрозуміло, що красуня під ним в зухвалій міні-спідниці або платті. Розкішний лук "леді-бос" доповнили сонцезахисні окуляри, яскравий макіяж та ідеальний хвостик.

"Польська княжна і королева американського вищого світу, успішна піарниця і дизайнер інтер'єрів, ікона стилю і подруга Трумена Капоте, Рудольфа Нурієва і Енді Уорхола – це все про неї», - Заворотнюк підписала знімки цитатою про Керолайн Лі Радзивілл, сестру Жаклін Кеннеді.

Користувачі кинулися коментувати побачене, захоплюючись красою дочки зірки "Моєї прекрасної няні".

"Ваааааауууу Аняяяя 🔥"

"Аня, ти ідеальна"

"Ви дуже красива 😍 гарного настрою 🤍"

"Дівчинка модмазаль ❤️"

"Шалено стильно та елегантно❤️ ви божественно прекрасні"

"Я навіть не впізнала тебе♥️😻"

"Як вам личить 🌸"

Раніше ми повідомляли, Анна розтопила серце шанувальників милою фотосесією з ріжком морозива. Дівчина позувала біля витіюватого паркану, обліпленого рослинами в осінніх кольорах, в чорній шкіряній куртці-косусі, синіх джинсах-момах і кремовому топі.

"Ситуація коли страшно захотілося морозива. Ваніль, полуниця або шоколад?",- йдеться у підписі.

"Ви дуже фотогенічна і красива"," Полуниця з шоколадкою", "Ганнуся ви карколомна..", "Ну ви і красуня", "Барбі", "ванільний! А краще свійський пломбір, Ганнуся", - відреагували користувачі.

Нагадавши, дочка хворої на рак Заворотнюк вразила безтурботним видом на прогулянці.

Як повідомляла Politeka, дочка хворої на рак Заворотнюк попестила своє ніжне обличчя на камеру.

Також Politeka писала, що дочка хворої на рак Заворотнюк загорнулася в шкіру і блиснула голими ногами.