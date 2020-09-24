Популярний російський співак Сергій Лазарєв похвалився яскравою зовнішністю після схуднення

Артист, якому постійно приписують таємний роман зі співачкою Ані Лорак, виставив фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

На знімку Лазарєв позує в стильному костюмі.

"Неймовірний», «красивий», «на Бекхема схожий», «чому такий красивий то», «що за чоловік", "Красунчик", «за що так красиво то», «прекрасний», «який Ви красивий😍❤️», «Шикарний чоловік», "Пора в депутати", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Сергій Лазарєв першого вересня хвалився, що скинув 12 кг за 4 місяці.

"Скинув весь жирок навколо живота і щоки. Але, звичайно ж, пішла і м'язова маса. Тепер повернувся в зал, будемо повертати і м'язи, справа наживна! Головне, щоб жирок не повернувся. Ну а так я задоволений, мені знову 18 років", - поділився співак з передплатниками.

Нагадаємо, пошарпаний "коханець" Ані Лорак Сергій Лазарєв приголомшив одкровенням: "у моєму житті були..."

Як повідомляла Politeka, розпалена Ані Лорак пішла у відрив з Сергієм Лазарєвим і Максимом Галкіним на очах у Миколи Баскова: "чому не поцілувала?".

Також Politeka писала, що знаменита красуня пригорнула до Сергія Лазарєва на очах у Ані Лорак, не став навіть виправдовуватися.