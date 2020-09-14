Популярная певица Ани Лорак похвасталась светским отдыхом в компании Сергея Лазарева

Знаменитость опубликовала совместное фото на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. "Тёплый и радостный вечер в кругу друзей", - отметила она в описании.

На снимке Ани Лорак в белом пиджаке и черном топе прижалась к своему другу Сергею Лазареву, с которым ей приписывают роман. Исполнитель приобнял свою спутницу за плечи, на нем можно заметить черный костюм и белую рубашку. В компании оказалась еще одна звезда - певица Полина Гагарина, которая нарядилась в черное платье с открытыми плечами. Она оперлась на плечо Сергея Лазарева с лучезарной улыбкой. Стоит отметить, что звезды сидят за столом в ресторане, перед ними можно заметить бокал с красным вином.

Пользователи социальной сети в комментариях восхитились таким трио, даже Сергей Лазарев не сдержался и оставил сердечки под фото с такими красотками:

"Три самых крутых вокалиста России сидят❤️. А вы, кстати, опять причёску поменяли))). Вам идёт, Каролина 😍♥️♥️♥️"; "Вы такая красивая 😍"; "Каролина, может быть дуэт с Полиной Гагариной?😻🌼❤"; "Девчонки а вы уже поделили парня?🤔"; "Каролиш, ты невероятная, боже, как можно хорошеть день ото дня? ❤️ Какой образ, а прическа ⚡ Как мы скучали по челке, тебе так идет такая прическа"; "Лазарев и Лорак - супер пара🔥🙌"; "А может трио?".

Напомним, что Лорак в горячих объятиях Лазарева открыто показала свою любовь: "Мы ждали так долго..."

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