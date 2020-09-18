Популярный российский певец Сергей Лазарев впечатлил сеть проникновенным сообщением

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на Instagram знаменитости.

"Это Счастье - быть собой! В моей жизни были взлеты, падения, успехи, поражения, были предательства, обман, счастливая и несчастливая любовь. Было и есть многое! Жизнь потрепала меня , как куртку на этой фотографии... и до сих пор продолжает меня испытывать ! Но я счастлив, что я остаюсь собой в любой ситуации , остаюсь верен своим принципам и остаюсь человеком! Чего и вам желаю! Не изменяйте себе... Не злитесь на мир, иначе он будет отвечать вам тем же....", – поделился своими мыслями исполнитель.

Многочисленные фанаты исполнителя согласились с его мнением, что быть с собой – это действительно счастье.

"Очень верные слова 🙏 не потерять себя - действительно большое счастье У меня инфаркт , ты что такой красивый 😍🔥❤️💕😘♾🖇 Боже, какой красивый😍😍😍 Вывод взрослого мужчины. Все так и есть 👏👏👏 Очень правильные слова ❤️ Молодец Сережа,Ты очень сильный и прекрасный человек!)🤗❤Все обязательно будет хорошо!🙏❤️Удачи огромной!)❤️Жизнь бумеранг👆 Обычно такое количество испытаний посылается людям с великой миссией в этом мире. Чтобы им уже ничего не было страшно, чтобы они с каждым разом становились все совершеннее, росли духовно для осуществления этих великих дел.Верно сказано👏👏👏 Я умараааааююю💔💔💔💔💔таковой красивыыыыыййй😍😍😍😍❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥АХРЕННООО!!!! В наше время таких людей очень мало!👏💯 Вы для меня пример настоящего человека!🙏🙏", – написали фолловеры.

Politeka писала, что Сергей Лазарев впечатлил сеть проникновенным сообщением.

"Вы задумывались о том, как часто наши внутренние обиды и мысли мешают нам жить , двигаться дальше, развиваться , наслаждаться моментом? Мы часто возвращаемся мысленно к теме «обиды» и готовы погрязнуть в детализации. Но человек в этот момент перестает жить! Жить настоящим! Поэтому важно уметь отпускать «проблему», уметь «прощать». Иначе это сожрет вас изнутри... не обижайте и не обижайтесь... всем добра и любви!❤️", – написал исполнитель.

Напомним, «любовник» Лорак сразил видом в пиджаке на обнаженное тело, даже Лолита не устояла.

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