Певица Ани Лорак зажгла на вечеринке в окружении известных в шоубизе мужчин

Как передает Рoliteka.net, кадры с празднования дня рождения гендиректора Муз-ТВ Армана Давлетьярова слили в сеть. Ролики появились на фан-страничке Лорак в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

На одних кадрах Каролина расслабилась и пустилась в пляс вместе с коллегой Сергеем Лазаревым, с которым ей приписывают роман. Тот держал в руках микрофон, в который они вместе периодически еще и пели. К слову, неподалеку от парочки вытанцовывал Николай Басков.

На других кадрах Лорак уже поет сама - рядом с ней были все те же Лазарев и Басков, а также к ним присоединился муж Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин.

Артисты отрывались на полную, не обращая внимания на то, что их исподтишка снимают на телефон.

Также в сеть попало видео с Лазаревым, который "почти" поцеловался с Лорак, сидя за праздничным столиком. Этот ролик собрал много комментариев: "ХВААХААХХА, ну Каролиин, ну почему ты его не поцеловала😂"; "А он ждал😂"; "Сергей в таком «цветнике» !!!!👍".

Ранее мы сообщали, появились кадры, как Лорак стала жертвой розыгрыша на той же вечеринке. В то время, как она и Лазарев сидели за столиком, к ним подошел человек из службы доставки, мол, с заказом еды. От неловкости Ани немного растерялась и начала тут же оправдываться, а в итоге еще и позвала охрану: "Я ничего не заказывала! Вы, наверно, что-то перепутали. Можно охрана выведет этого человека?"

Когда ей сказали, что это всего лишь шутка, Каролина рассмеялась.

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