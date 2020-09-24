Анжеліка Ревва сколихнула публіку, показавши дочку, яка подорослішала

Як передає Politeka.net, Анжеліка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, що приурочила до 13-річчя Аліси - їх зі співаком Артуром Пирожковим доньки.

На портреті постала кароока дівчинка, з легким розсипом веснянок на носі і розсипаними на плечах темними локонами. Майже доросла Аліса вбралася в сувору сукню з великим бантом під коміром і сердечком на грудях.

"Щастя моє... 13 років тому я стала мамою!!! Я вдячна Небесам і Всевишньому за такий щедрий подарунок долі!!! Ти Неймовірна людина, ти багато чому вчиш нас... твоя доброта і ніжність здатні розтопити будь-яке серце і зробити добрим і великодушним будь-якого, хто наближається до тебе... Ти - наша картина, яку ми писали з татом пензлями, занурюючи їх в любов!!! Будь безмірно щаслива!!! Сяй!!! З Днем Народження, Донечка!!!", - зворушливо привітала спадкоємицю Анжеліка.

Користувачі приєдналися до привітань, відзначивши, що дівчинка все ж копія свого тата Олександра Ревви (справжнє ім'я Пирожкова, - ред.):

"З днем народження лялечку🎉 🎉 🎉 🎉 🎉 🥳 🥳 🥳! Нехай все, всі її бажання і мрії збуваються! Удачі в навчанні і успіхів у всьому😍"

"Копія тата! З днем народження"

"Яка красуня, дочка у вас!!!"

"Незвичайної краси, модель ❤️така з родзинкою"

"Класно, дві дочки, одна на маму схожа, друга на тата) і обидві красуні 😍 👍 "

"Які гарні очі у Аліси"

Раніше ми повідомляли, Пирожков, у якого за плечима великий досвід коміка, любить епатувати публіку. Нещодавно артист потішив знімком з актором Дмитром Нагієвим - обидва вбралися в смішні костюми. Пирожков запропонував користувачам вгадати,"хто вони за професією".

"Сільський сутенер і його мама вчитель біології", "Сутенер Махмуд Іванович і його зазноба Октябрина Рудольфівна", "власник стриптиз-клубу Семен Олегович Кісочкін і його адміністратор Надія Марківна Наплевайко», - стали гадати в коментарях.

Нагадавши, перекачаний Артур Пирожков показав, яким був до слави:"Челентано в молодості".

Як повідомляла Politeka, дочка Артура Пирожкова захопила абсолютним слухом, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що незрівнянний Артур Пирожков майстерно перевтілився в жінку, кадри облетіли мережу.