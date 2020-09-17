До чего же милый ребенок!

Жена известного российского шоумена Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, восхитила личным видео с дочкой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Анжелика Ревва опубликовала видео, на котором их с Реввой младшая дочка Амелинда едет в машине и подпевает песню. Девочка попадает в ноты, хоть песня и очень сложная. Это стало поводом для бурных комментариев.

«Самая лучшая инвестиция, которая есть на этой планете - ЛЮБОВЬ! Лишь она, остальное иллюзия», - отметила Анжелика.

За четыре часа пост посмотрели более 40 тысяч раз. В комментариях оставили массу комплиментов и слов восхищения.

«Абсолютный слух у такой крошки, потрясающе!!!», «Чудо, а не девочка) сладкая конфетка», «Зайка так жалобно поет», «Ангелочек маленький!», «На детский голос пора!», «Милая, нежная, добрая девочка!!! Счастья милой девочке и всем близким ее!!!», «Певица растёт», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анжелика Ревва растрогала кадрами их семилетней дочки. Красотка поделилась кадрами с семейного отдыха, отметив, что детки очень быстро растут.

Как известно, Александр и Анжелика воспитывают двоих дочек: Алису и Амели. Вместе пара уже больше 13 лет. Их считают одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.

Напомним, что Артур Пирожков засветил красавицу-жену в нежном пеньюаре, жаркое фото: "Развратница".

Как сообщала Politeka, бесподобный Артур Пирожков мастерски перевоплотился в женщину, кадры облетели сеть: «Ревва на высоте!».

Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова публично пристыдила Лободу: "Совесть имей!".