Российский артист Александр Ревва, которого знают как Артура Пирожкова, поделился новым постом в соцсети

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на страницу знаменитости в Instagram.

На фотографии, размещенной исполнителем, обнаженный по пояс Александр стоит на берегу моря. Обращает на себя внимание загар и мощные мышцы будущей звезды. На лице у Реввы - сияющая улыбка.

"- Сашка!!! Ты чи подрос? - Сам ты чиподрос!! Как думаете, сколько мне здесь лет?", – подписал Артер фотографию.

Фанаты по достоинству оценили внешность своего кумира, оставив под снимком множество восторженных комментариев, в которых его сравнивают с Рэмбо и Челентано.

"😊👍 красавец парень!!!Ээээ! Полегче❤️❤️❤️ 🔥43? 68? 93 годика Сам чиподрос😂😂😂 20ть😊😂👍 19?Мастер фотошопа 👍😄Челентано в молодости 😄 😨 26😁", – написали они.

Politeka писала, что Александр Ревва поделился мотивационным постом с поклонниками. Публикацию звезда сделала в своем личном микроблоге Instagram.

В частности, Александр Ревва опубликовал свежее фото, на котором можно увидеть, что артист в отличной спортивной форме. Помимо этого, он решил сопроводить снимок мотивационным текстом.

"Доброе утро! - скажешь кому-то.. И будет ему очень доброе утро... И день будет добрый... И добрые встречи... И добрый, конечно, опустится вечер... Как важно и нужно, чтоб сразу с утра тебе пожелали просто добра!", - говорится в подписи к публикации.

Артур Пирожков засветил красавицу-жену в нежном пеньюаре, жаркое фото: "Развратница".

Горячая жена Артура Пирожкова в мини-бикини показала, чем покорила звездного мужа: дикий ангел.

Артур Пирожков ошарашил кадром с новорожденным, есть повод поздравить: "Друзья...."

Дерзкий Артур Пирожков с женой устроили пикантную фотосессию прямо на полу: "энергетика огонь".