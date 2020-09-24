Анжелика Ревва всколыхнула публику, показав повзрослевшую дочь

Как передает Politeka.net, Анжелика опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, приуроченное к 13-летию Алисы - их с певцом Артуром Пирожковым дочери.

На портрете предстала кареглазая девочка, с легкой россыпью веснушек на носу и рассыпанными на плечах темными локонами. Почти взрослая Алиса нарядилась в строгое платье с большим бантом под воротником и сердечком на груди.

"Счастье мое... 13 лет назад я стала мамой!!! Я благодарна Небесам и Всевышнему за такой щедрый подарок судьбы!!! Ты невероятный человек, ты многому учишь нас... твоя доброта и нежность способны растопить любое сердце и сделать добрым и великодушным любого, кто приближается к тебе... Ты - наша картина, которую мы писали с папой кистями, окуная в любовь!!! Будь безмерно счастлива!!! Сияй!!! С Днём Рождения, Доченька!!!", - трогательно поздравила наследницу Анжелика.

Пользователи присоединились к поздравлениям, отметив, что девочка все же копия своего папы Александра Реввы (настоящее имя Пирожкова, - ред.):

"С днём рождения куколку🎉🎉🎉🎉🎉🥳🥳🥳! Пусть все, все её желания и мечты сбываются! Удачи в учёбе и успехов во всем😍"

"Копия папа! С днём рождения"

"Какая красавица, дочка у вас!!!"

"Необычной красоты, модель ❤️такая с изюминкой"

"Классно, две дочки, одна на маму похожа, вторая на папу) и обе красотки 😍👍"

"Какие красивые глаза у Алисы"

Ранее мы сообщали, Пирожков, у которого за плечами большой опыт комика, любит эпатировать публику. Недавно артист позабавил снимком с актером Дмитрием Нагиевым - оба нарядились в смешные костюмы. Пирожков предложил пользователям угадать, "кто они по профессии".

«Деревенский сутенер и его мама учитель биологии», «Сутенер Махмуд Иванович и его зазноба Октябрина Рудольфовна», «Владелец стриптиз-клуба Семён Олегович Кисочкин и его администратор Надежда Марковна Наплевайко», - стали гадать в комментариях.

Напомним, перекачанный Артур Пирожков показал, каким был до славы: "Челентано в молодости".

Как сообщала Politeka, дочка Артура Пирожкова восхитила абсолютным слухом, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что бесподобный Артур Пирожков мастерски перевоплотился в женщину, кадры облетели сеть.