Популярный российский шоумен и певец Александр Ревва, известный как Артур Пирожков, в очередной раз удивил поклонников

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал новый кадр со съемок фильма «Бабушка легкого поведения», в котором он играет мужчину, переодетого в бабушку. Стоит отметить, что это уже не первая часть фильма. Поклонники отмечают, что в этот раз Ревва выглядит более привлекательно.

Отметим, что на опубликованном фото артист стоит под дулами пистолетов, которые держат в руках его коллеги по съемкам.

«Какое счастье работать с прекрасными людьми и талантливыми актёрами @maximlagashkin и @bardonata!! Ребята, обожаю вас!», - подписал фото Ревва.

За два часа его пост собрал более 20 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Какие крутые! Мы все ждём этот фильм», «Крутой», «Чем-то Максим Лагашкин напоминает Де Ниро, взглядом, по-моему», «Мастер перевоплощения», «Девушка в сером какая ты красивая», «Ревва на высоте!», «О божжеее, какая интереснейшая, харизматичная лапулька в очках! Вы просто пупсик!», «Платье- просто супер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Александр Ревва решил сам себя поздравить с днем рождения, разместив в Инстаграм свое фото.

Напомним, что дерзкий Артур Пирожков с женой устроили пикантную фотосессию прямо на полу: "энергетика огонь".

Как сообщала Politeka, перекачанный Артур Пирожков показал, каким был до славы: "Челентано в молодости".

Также Politeka писала, что Артур Пирожков засветил красавицу-жену в нежном пеньюаре, жаркое фото: "Развратница".