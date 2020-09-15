37-летняя украинская певица Светлана Лобода разгорячила публику неожиданным предложением и брутальным образом

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в черном кожаном наряде, включая высокие перчатки. Растрепанная, как огонь, красотка подчеркнула фантастический лук оригинальным макияжем с использованием блесток вокруг глаз и красной помады на губах.

Лобода вскинула руки к голове и томно приоткрыла рот, игриво посмотрев в камеру.

"Давай устроим пожар?😇🤩😋🔥🔥", - предложила звезда поклонникам.

Примечательно, что одной из первых пост Светланы прокомментировала жена комика и певца Артура Пирожкова Анжелика Ревва. Девушка немного "пристыдила" артистку: "Уже все на свете спалила! Совесть имей".

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, засыпав Лободу комплиментами:

"Вы его уже устроили 🔥"

"Под Мадону косит)))"

"Теперь уснуть не смогу"

"Варум)"

"Это не пожар, а полный взрыв🤩"

"Воооооооу, Лободушка!!!! Здесь шииииикарно всё.🔥🔥🔥🔥 огнище)"

"вы его уже устроили, потушить до сих пор не могут🔥❤"

"Так, вызывайте пожарных 😂"

"Вам Варум тоже песню подарила???👍🏽"

Ранее мы сообщали, на фан-страничке Лободы в Инстаграм появилось пикантное видео. Знаменитость, затянутая в черный соблазнительный боди, потанцевала перед зеркалом, двигаясь, словно кошечка.

"Как можно не влюбиться в такую красотку?"; "Малышка😋", - отреагировали фанаты артистки, поставив сотни лайков.

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна"