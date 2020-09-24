23-річна українська співачка Мішель Андраде, фаворитка репера Потапа, запаморочила голову яскравими забавами на морі

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в зеленому суцільному купальнику (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Зухвала брюнетка з усіх ракурсів продемонструвала міцний "горішок", тонку талію і пружний бюст перш, ніж з посмішкою і запалом забігти у воду. Бризки розлетілися на всі боки, а щаслива Мішель таки підкорила хвилі.

"Зйомки tonight тривали 3 дні - це перший раз, коли мої зйомки перевищують по тривалості 25 годин! (Найдовші зйомки були на кліп Досить Свистіти). Вже активно йде процес монтажу кліпу і я вже передчуваю яким буде кліп! Відкрию вам невеликі секрети кліпу - 9 локацій, 11 образів. Це кліп, який передасть найяскравіші флешбеки літа 🦋", - поділилася зірка.

Примітно, що одними з перших кадри прокоментували смайликами "вогонь" і "ракета" співачка Надя Дорофєєва і репер Потап.

Користувачі також не відстали й кинулися захоплюватися красою та талантом Андраде:

"Вау вау вау😍 Крихітко!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Яка ж ти се*с 🤤"

"Клас))🔥"

"Нічого собі качок💪"

"Чудово 😍"

"Мішель 🔥 😘 ❤ ️ дуже красива і талановита дівчина! Чекаємо з нетерпінням твій кліп!"

"Яка ти офігенна ❤️"

Раніше ми повідомляли, Андраде опублікувала в ТікТок кадри свого епічного стрибка в басейн. Дівчина зірвала оплески.

"Мішелька, цукерка", "як же піднімають настрій такі відео", "ось це ти добре відпочила. Всім би так", - відреагували шанувальники.

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде застукали в пориві пристрасті з відомим красенем, спекотні кадри:»Хороша чортівка".