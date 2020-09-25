Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) вбралася в білу білизну з пікантними вирізами
Красуня часто бере участь в жарких фотосесіях, а деякі фото публікує в своєму Instagram, передає Politeka.net.
Кілька годин тому модель розмістила знімки у світлій білизні. Тісний ліфчик обтягнув великі груди, і з його пікантного вирізу внизу ледь не вистрибували груди.
Величезні принади виглядали так спокусливо в настільки гарячій білизні, тим більше що ліфчик відмінно підтримував бюст.
Товсті лямки маленьких трусиків модель натягнула вище стегон. Плоский красивий живіт також притягував погляд. А накачані ніжки виглядали шикарно.
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Кассандра розпустила довге чорне волосся, яке лягло невеликою хвилею на плечах. Її макіяж був ніжним - з акцентом на пишні вії.
"Оцініть це бікіні 1-10🤍", - запропонувала зірка підписникам.
За шість годин пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі писали компліменти пекучій брюнетці за настільки соковиті кадри.
"Ти, як солодкий поцілунок", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега вибрала форму розпусної школярки, в якій, зазвичай, знімаються актриси фільмів для дорослих.
Модель пишні оголені груди спробувала прикрити білим топіком на ґудзиках і зав'язкою посередині.
Трохи нижче талії трималася крихітна міні-спідниця в клітинку і з білим мереживом внизу.
Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега позувала у ванній зовсім без одягу і білизни. У воді можна побачити безліч пелюсток квітів, в яких ніжилася Кассандра. Волосся модель заправила пов'язкою, а сама дивилася в об'єктив камери.
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