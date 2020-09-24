В ПриватБанку прокоментували одну з найбільш "популярних" проблем, з якою стикаються українці, які бажають зняти гроші в банкоматі

Як передає Politeka.net, у розділі з відгуками на сайті Мінфіну з'явилася нова скарга на роботу ПриватБанку.

За словами клієнтки в той час, як вона хотіла зняти кошти, банкомат почав перезавантажуватися. Як підсумок, жінка залишилася без грошей. При цьому терміни їх повернення співробітниками банку називаються різні.

"Вставила карту в банкомат, натиснула зняття грошей 20 000 грн. Банкомат почав перезавантажуватися, карту віддав, гроші — ні. Відразу набрала 3700, оператор сказав, що гроші повернуть протягом 30 хвилин. Другий раз - гроші повернуть протягом 24 год. Через годину вже інший оператор сказав, що гроші повернуть протягом 7 днів після розгляду заявки. Це не кредитні гроші!!! Це особисті кошти", - поскаржилася клієнтка.

"Наскільки це законно? ПриватБанк, як списувати відсотки, штрафи і незрозумілі нарахування - про це ви не забуваєте!!! А яку відповідальність Ви несете за гроші клієнтів? З тих пір, як банк став державною структурою, робота на рівні 1 зірки", - підсумувала розчарована клієнтка.

У ПриватБанку відповіли на скаргу тим, що потрібно чекати проведення інкасації.

"На даний момент очікується проведення і звірка результатів інкасації. Це дозволить нам переконатися в тому, що кошти не були видані і визначити їх суму. За результатами обробки заявки ми додатково вам повідомимо", - йдеться в коментарі банку.

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