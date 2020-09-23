Украинцы жалуются на очередные сбои в работе государственного ПриватБанка

Так, новый негативный отзыв появился на тематическом сайте Минфин.

По словам клиента, он пытался пополнить мобильный счет через Приват24, но транзакция не прошла.

"При повторной попытке совершить платёж на экране появилось предложение: Рекомендуем сменить параметры платежа или сделать транзакцию в каком-либо канале самообслуживания. Я изменил сумму платежа, но результат был тем же… Попытки совершить платёж в банкомате не удались", - продолжил клиент в своем отзыве.

Он в недоумении, поскольку через Приват24 не проходят платежи, и он не может уточнить информацию у сотрудника горячей линии ПриватБанка.

"В отделении Приватбанка мне сказали, что всё нормально и я могу производить любые операции в Приват24. Мало того, что я лишён возможности совершить платёж, так и задать вопрос в Приватбанк по телефонному номеру 3700 я лишён возможности по непонятной причине. Каждый раз, когда я звоню по номеру 3700, мне отвечает робот: Срок действия вашего счёта истёк", - подытожил клиент в своем негативном отзыве.

"Мы стараемся не допустить проведения таких операций и надеемся на Ваше понимание в необходимости таких механизмов, которые позволяют нашим клиентам каждый день не беспокоиться о безопасности своих средств. Что касается голосового меню, то хотим отметить, что для удобства клиентов есть отдельная кнопка для прямого соединения с оператором. К сожалению, мы не видим звонков на нашу линию поддержки с вашего финансового телефона в день проведения платежа. Со стороны банка нет ограничения на обращение в поддержку с вашего телефона...", - отреагировал в комментариях сотрудник государственного банка.

Напомним, "При обмене валют или переводе средств": в Нацбанке объяснили украинцам, как хитро их обманывают

Как сообщала Politeka, "Деньги так и не вернули": ПриватБанк вляпался в новый скандал, возмутительные детали

Также Politeka писала, что ПриватБанк блокирует карты без объяснения причин, под ударом даже инвалиды