В ПриватБанке прокомментировали одну из самых "популярных" проблем, с которой сталкиваются украинцы, желающие снять деньги в банкомате

Как передает Politeka.net, в разделе с отзывами на сайте Минфина появилась новая жалоба на работу ПриватБанка.

По словам клиентки в то время, как она хотела снять средства, банкомат начал перезагружаться. Как итог, женщина осталась без денег. При этом сроки их возвращения сотрудниками банка называются разные.

"Вставила карту в банкомат, нажала снятие денег 20 000 грн. Банкомат начал перезагружаться, карту отдал, деньги — нет. Сразу набрала 3700, оператор сказал, что деньги вернут в течении 30 минут. Второй раз — деньги вернут в течение 24 ч. Через час уже другой оператор сказал, что деньги вернут в течении 7 дней после рассмотрения заявки. Это не кредитные деньги!!! Это личные средства", - пожаловалась клиентка.

"Насколько это законно? ПриватБанк, как списывать проценты, штрафы и непонятные начисления — про это Вы не забываете!!! А какую ответственность Вы несете за деньги клиентов? С тех пор, как банк стал государственной структурой, работа на уровне 1 звезды", - подытожила разочарованная клиентка.

В ПриватБанке ответили на жалобу тем, что нужно ждать проведение инкассации.

"На данный момент ожидается проведение и сверка результатов инкассации. Это позволит нам убедиться в том, что средства не были изданы и определить их сумму. По результатам обработки заявки мы дополнительно вам сообщим", - говорится в комментарии банка.

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