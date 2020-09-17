ПриватБанк обвинили в мошенничестве из-за невозможности вернуть крупную сумму, которая так и не попала на карту клиента

О своем неприятном опыте работы с банком рассказал один из авторов отзывов на сайте Минфин. По его словам, летом он столкнулся с тем, что при пополнении карты через терминал Привата деньги так и не были засчитаны безо всяких причин. В тот раз ему удалось быстро решить эту проблему и банк вернул деньги.

Ситуация повторилась в начале сентября, когда мужчина снял в банкомате ПриватБанка 7 тысяч гривен, а затем внес ту же сумму в терминал, чтобы пополнить карту. Терминал выдал ему сообщение о том, что операция не может быть проведена. Мужчина сразу же позвонил в службу поддержки 3700, где ему сказали, что деньги вернут если после инкассации в терминале будет обнаружен избыток денег на озвученную им сумму. При этом заявку на возврат зафиксировали.

«Через 2 дня (06.09.2020) на карту вернули только 1000 грн., по остальным 6000 грн. сказали, что требуется дополнительная инкассация. Уже прошло 13 дней, денег так и не вернули. Срок обработки заявки не более 14 дней. Думаю, что со стороны Привата попахивает мошенничеством. Никто не хочет заниматься моим вопросом и одна служба банка покрывает другую», - возмутился украинец.

В свою очередь, представители банка пообещали более детально рассмотреть этот случай и разобраться в ситуации.

Напомним, ситуация с денежными переводами изменилась, ПриватБанк озвучил детали.

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