Національний банк України виставив на продаж лом монет, виведених з експлуатації.

Про це повідомляє прес служба НБУ.

На аукціоні, який запланований на 9 жовтня, продадуть монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. і 1 гривня загальною вагою 40,19 тонн.

Згідно з даними Prozorro, початкова ціна продажу лота 135,47 тис.Грн з ПДВ.

Дата проведення електронного аукціону - 9 жовтня 2020 року з 9:00 до 18:00.

Нагадаємо, з 1 жовтня монети номіналом 25 копійок перестають бути платіжним засобом при здійсненні готівкових розрахунків, тобто ними не можна буде розплачуватися за товари і послуги.

Однак ці монети ще три роки можна буде здавати в банки і обмінювати на банкноти та інші монети.

Крім того, з обігу також вилучатимуться банкноти номіналом 1 і 2 гривні, які друкувалися до 2003 року.

З обігу також виводитимуть монету гривню жовтого кольору, яку випускали до 2018 року. Такими монетами все ще можна буде розраховуватися, але вони не будуть повертатися в обіг.

Таким чином НБУ хоче скоротити номінальний ряд гривні до 12 номіналів: шість монет і шість банкнот. Зараз же ходить 17 номіналів.

Нагадаємо, Національний банк вже не вперше проводить грошову реформу, всього рік тому він вивів з обігу монети номіналом 1, 2, 5 копійок. Регулятор пояснив, що таким чином скорочує витрати на випуск, перевезення і зберігання таких дрібних платіжних засобів. У той же час, суми в чеках вирішили округляти до цифр, кратних 10.

Нагадаємо про повну відмову від готівки, монети і банкноти перестануть існувати: зроблено гучну заяву.

Як повідомляла Politeka, гривня різко знеціниться до кінця року, в Нацбанку зробили термінову заяву: "ціни на ліки…»

Також Politeka писала, що Нацбанк позбудеться "бородатих" гривень і популярної монети: "до 23 жовтня..."