Национальный банк Украины выставил на продажу лом монет, выведенных из эксплуатации.

Об этом сообщает пресс служба НБУ.

На аукционе, который запланирован на 9 октября, продадут монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. и 1 гривна общим весом 40,19 тонн.

Согласно данным Prozorro, начальная цена продажи лота 135,47 тыс. грн с НДС.

Дата проведения электронного аукциона - 9 октября 2020 года с 9:00 до 18:00.

Нагадаємо, з 1 жовтня монети номіналом 25 копійок перестають буті Платіжним засоби при здійсненні готівкових розрахунків, тобто ними не можна буде розплачуватіся за товари и послуги.

Однако эти монеты еще три года можно будет сдавать в банки и обменивать на банкноты и другие монеты.

Кроме того, из обращения также будут изыматься банкноты номиналом 1 и 2 гривны, которые печатались до 2003 года.

Из обращения также будут выводить монету гривну желтого цвета, которую выпускали до 2018 года. Такими монетами все еще можно будет рассчитываться, но они не будут возвращаться в обращение.

Таким образом НБУ хочет сократить номинальный ряд гривны до 12 номиналов: шесть монет и шесть банкнот. Сейчас же ходит 17 номиналов.

Напомним, Национальный банк уже не впервые проводит денежную реформу, всего год назад он вывел из оборота монеты номиналом 1, 2, 5 копеек. Регулятор объяснил, что таким образом сокращает расходы на выпуск, перевозку и хранение таких мелких платежных средств. В то же время, суммы в чеках решили округлять до цифр, кратных 10.

Напомним про полный отказ от налички, монеты и банкноты перестанут существовать: сделано громкое заявление.

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