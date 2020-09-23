Со следующего месяца Нацбанк выведет из оборота старые деньги, которые все еще используют украинцы

Как сообщает Politeka.net, магазины перестанут принимать монеты по 25 копеек, а также бумажные купюры старше 2003 года. Новые этап обновления платежных средств начнется с 1 октября. К счастью для жителей Украины, устаревшие деньги можно обменять на новые.

Национальный банк уже не впервые проводит денежную реформу, всего год назад он вывел из оборота монеты номиналом 1, 2, 5 копеек. Регулятор объяснил, что таким образом сокращает расходы на выпуск, перевозку и хранение таких мелких платежных средств. В то же время, суммы в чеках решили округлять до цифр, кратных 10. Примечательно, что сейчас убирают монеты в 25 копеек и оставляют в 10 - это нужно именно для округления при расчетах.

По данным НБУ, 1,8% оборота бумажных денег составляют купюры, выпущенные до 2003 года (5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен). За последние три года их количество практически не изменилось - украинцы редко расплачиваются ими при покупках. Вероятно, почти все они остаются в руках коллекционеров, повреждены или потерялись. Нацбанк ожидает, что граждане не ощутят изменений, связанных с этими купюрами.

Постепенно начнут убирать с рынка купюры номиналом 1 и 2 гривны, а также 1-гривневые монеты образца 1996 года. Ими еще можно будет без проблем расплатиться, однако регулятор будет постепеннь изымать их из оборота и заменять новыми монетами того же достоинства. В итоге должны остаться только одинаковые "кругляши" образца 2018 года.

Все вышеупомянутые деньги, которые останутся в карманах, кошельках и копилках, украинцам до 1 октября 2021 года нужно обменять в банках или более выгодно продать в частные коллекции. У торговых сетей, чтобы сдать устаревшие деньги, будет время до 16 октября 2020 года.

Напомним про полный отказ от налички, монеты и банкноты перестанут существовать: сделано громкое заявление.

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