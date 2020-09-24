Алла Пугачова насправді зовсім не така, якою намагається показати себе перед об'єктивами камер

Принаймні, в цьому запевняють жителі села Малі Бережки, де Примадонна прожила більше 20 років.

Переїхавши в замок Максима Галкіна в селі бруд, Пугачова залишила котедж дочки. Однак Крістіна Орбакайте давно в ньому не з'являлася. Замість артистки в будинку оселився її син-Микита Пресняков.

Про сина Орбакайте відгукуються виключно як про порядну молоду людину. Вони розповідають, що Микита не любить галасу навколо свого імені, грає на гітарі за стіною особняка і іноді тихо відпочиває з молодою дружиною на місцевому пляжі.

А що стосується Алли Пугачової, то колишні сусіди не так однозначні. У той час, як одна з мешканок села розповіла, що зірка «дуже по-простому себе з усіма вела» і навіть влаштовувала в селі концерти.

Інші кажуть, що» перехрестилися " після від'їзду артистки, постійно влаштовує галасливі вечірки.

"Пугачова по натурі дуже груба. Це на камеру вона може будувати з себе пристойну, а насправді вона не така. Ображала навіть нас кілька разів", - поділилася місцева мешканка.

На підтвердження своїх слів жінка розповіла історію.

"Під час однієї з її гулянок хтось із сусідів виліз на її паркан, щоб підглянути, що там відбувається. Так Вона це помітила і як заспіває: «мої сусіди — дурні і п'яниці». І це я ще м'яко розповіла",-заявила екс-сусідка зірки.

Нагадаємо, що Пугачова в чорних колготках задерла ногу перед Галкіним, з пластикою перебір: "відхопив собі...".

Як повідомляла Politeka, пустотливі діти Пугачової і Галкіна підкорили ангельськими посмішками в колі сім'ї: «щось замишляють».

Також Politeka писала, що з'ясувалося, як буде виглядати дочка Пугачової і Галкіна в 17 років.