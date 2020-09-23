Легендарная российская певица Алла Пугачева поразила идеальной красотой, показав лицо вблизи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram-страницу ее мужа Максима Галкина.

Так, шоумен вместо подписи оставил лишь стикер в виде сердечка. На самих кадрах Пугачева предстает перед поклонниками с немного растрепанной прической и идеальным макияжем. Благодаря этому кажется, что певица «помолодела» на несколько десятков лет.

От увиденного ее поклонник пришли в настоящий восторг, о чем говорят комментарии под видео.

«Время не властно над этой женщиной», «Женщина прекрасна, когда любима», «самая любимая», «Блин, люди вы что такие злые то, старуха, кожа не такая.... Естественно она не молода, но она прекрасна для своего возраста которого кстати не скрывает», «красотка какая, шикарно выглядишь», «Максим, спасибо, что любуетесь так своей женой. И делитесь такими счастливыми минутами жизни с нами», - пишут они.

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На фото Пугачева с поплывшим макияжем и уставшими глазами держала в руках микрофон. На ее плечах были чьи-то руки. Выглядела артистка болезненно бледной.

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