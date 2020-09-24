Готуватися краще вже зараз

Українцям варто готуватися до стрибка курсу долара і як наслідок подорожчання продуктів і комуналки

Поки влада заявляє, що Долар в середньому буде коштувати в наступному році близько 29,1 грн/$, прогнози аналітиків різняться. Хтось вважає, що нацвалюта має шанси до стабілізації, інші ж погіршують очікування, пише «Обозреватель».

Так, аналітик Володимир Мазуренко в свою чергу впевнений, що Долар в 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.

"Зараз у нас складна економічна ситуація і нам потрібно розуміти, що без девальвації гривні виконати навіть той дефіцитний бюджет буде дуже складно. Думаю, що є два сценарії розвитку ситуації. Перший-будемо мати плавне зростання в наступному році і дійдемо в конкретні дні до 29 грн/$. Другий варіант - може отримати ревальвацію до 26,5 грн/$", – говорить експерт.

При цьому варто відзначити, що слідом за зростанням курсу незмінно прийде інфляція. Імпортні товари: техніка, одяг і навіть продукти харчування почнуть дорожчати через один-два тижні після подорожчання долара.

Аналітик Мазуренко прогнозує, що при стрибку курсу долара до 29 грн/$ зростання цін в Україні вже в перші місяці прискориться на 0,8 процентних пункту. Також дорожчатимуть бензин (вартість літра А-95 може зрости в ціні на 1,6 грн), газ (кубометр при подорожчанні долара до 29 грн може зрости в ціні на 25-40 копійок).

Далі почнуть рости в ціні і інші комунальні послуги: гаряча вода, опалення і навіть холодна вода і електроенергія.

Наприклад, кілограм бананів в супермаркетах в середньому коштує $1-1, 1. Якщо зараз це 27 грн, то до кінця наступного року – 31,9 грн за кілограм.

Крім того, до вартості долара прив'язаний і ринок нерухомості і авто.

Зазначимо, згідно з прогнозом НБУ, курс валют в Україні 24 вересня відкотиться максимально, гривня розлютиться і завдасть підступного удару.

Так, стодоларова купюра втратить зі старту 1,85 гривні. До середини минулого дня валюту вдалося опустити на 2,44 грн, але під кінець дня їй вдалося трохи відігратися.

Євро також чекає удар. Гривня "відкусить" неймовірні 15,42 позиції.

Так, офіційний курс валют в Україні 24 вересня виглядає наступним чином:

100 доларів – 2818,74 грн;

100 євро-3296,09 грн.

Тим часом, курс долара в банках: прийом 27,80 - 28,20 і продаж 28,25-28,50 гривень.

В обмінниках фінкомпаній: купівля 28,15 -28,20 і продаж 28,25 -28,33 гривень.

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