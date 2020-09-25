Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, блиснула засмаглим тілом у білому бікіні з пікантним вирізом

Модель ніколи не соромилася своєї стрункої фігури, продовжуючи її вдосконалювати у пластичного хірурга. Дівчина зробила собі груди і сідниці, так як при досить худій статурі виділити дані частини тіла було її мрією, як заявляє сама Омович.

Дівчина Instagram Instagram активно ділиться своїми фото, проте набагато більше кадрів з нею можна знайти на фан-акаунтах і на сторінках в Інстаграм в онлайн-магазинах одягу. Так як Олена рекламує костюми і сукні, приміряючи їх на собі, вона не з'являється в одних і тих же образах двічі.

Це ж стосується і трендових бікіні. На одному з таких фото ефектна модель з засмаглою шкірою показала себе на відпочинку. Білий купальник вигідно підкреслив її пишні форми, а пікантний виріз знизу під грудьми додав родзинки представленому образу, адже бюст зірки був показаний з вигідного ракурсу.

"stunning beauty🌶 🌶 🌶, »" Storm⚡«, » ️ ️ nice Bella Bonito pirsing💎«,» мені здається у тебе рот защемило«,» фото анріал«, » перше🔥«, » ти Фон Загороджуєш😁«,» ти нещадна),«"...booooom ! 😍 ", "Блін фотка вийшла крута" « " Wow sexy😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥», «Супер фото😍 😍 😍", "краса««,»Ти просто супер".

Раніше ми також писали, що кожне фото модель отримує кілька сотень коментарів з самим різним змістом. Так як дівчина знає, як привернути увагу до себе, ніхто не залишається байдужим. Володіючи стрункою фігурою і пишними формами, Омович часто демонструє кадри, на яких приміряє пікантні і вельми сміливі вбрання.

Однак, оскільки дівчина зробила груди і поставила імпланти в сідниці, багато хто впевнений, що вся краса Олени також не справжня. Зокрема, дівчина також зробила ніс, губи і вилиці, тому її часто називають лялькою. У бежевому костюмі, вдало підкреслив її пружні груди, дівчина виглядала дуже незвично.

Її фігура з тонкою талією в модному і новому вбранні і стала причиною бурхливих обговорень під постом.

Нагадавши, Українська Кардашьян в бікіні влаштувала вологі ігри, кадри для сильних духом.

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