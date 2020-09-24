"Раніше такою не була"

41-річна співачка Ані Лорак здивувала зайвими "складочками" й незрозумілими рухами на сцені

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок артистки в Інстагарм опублікували відео з її виступу на Дні міста в Корсакові. Кароліна обтягнула пишну фігуру в комбінезон сріблястого кольору, який, судячи з численних коментарів, їй зовсім не личить (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Не менш вражає й поведінка співачки: Лорак робила "смикані" рухи та несамовито крутилася, а її міміка взагалі зносить дах.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, дивуючись метаморфозам, які сталися із зіркою:

"Каролінка за карантин поправилася 😉"

"Костюм цей більше повнить... Вона як величезна в ньому... )" - "я її бачила в цьому костюмі, була на концерті, абсолютно згодна, в інших костюмах шикарна, а в цьому величезна"

"Є в ній незграбність звичайно...."

"Чітко під Лопез косить!!!!!один в один, ті ж рухи!!!!"

"Що з нею?🙈вона раніше такою не була🤣"

"Жахливо!!! Ніби з дурдома втекла. Дивне відео"

"Бісить її це кривляння звичайно. Хоча її дуже обожнюю"

"Тіна Тернер так приколювалася... Лорак не личить..."

"Вона що, хвора???"

"Шикарна навіть якщо і поправилася. Їй личить"

Те, що Лорак поправилася, підтверджують й інші кадри. Зокрема, один з російських телеканалів розмістив в YouTube відеосюжет, знятий 21 вересня. На ньому видно, що у Кароліни з'явилося друге підборіддя. Звичайно, це може бути результатом невдалого освітлення, однак, навіть сама Ані нещодавно заявляла, що набрала зайві кілограми за карантин.

Співачка розкрила деталі своєї нової дієти: "Я зараз намагаюся не їсти після шостої вечора. Після сьомої вечора взагалі відмовляюся від їжі. П'ю тільки воду. І чекаю, коли почнуться концерти. Тому що навантаження на сцені нічим не замінити. Сподіваюся, незабаром нам дозволять виступати".

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