Популярний російський співак Сергій Лазарєв похвалився небезпечною витівкою

Артист, якому постійно приписують таємний роман зі співачкою Ані Лорак, вирішив почати новий челендж і опублікував відповідне відео на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

"Бачу мету - не бачу перешкод! А вам слабо? #стулчелендж", - написав артист.

На відео відображено, як Лазарєв в костюмі і з часкою кави в руках стає однією ногою на сидінні стільця, інший крокує на спинку, стілець при цьому перевертається, а Лазарєв йде далі, не розлив і краплі кави.

Фолловери бурхливо відреагували на такий челендж.

"Скоро у всіх травмпунктах країни на питання травмотолога про деталі отримання травми будуть відповідати: "робив (а) челлендж зі стільцем»😉«, "не повторюйте вдома це небезпечно😂", "це відповідь на питання багатьох навіщо так схуд. Потім, щоб виконувати подібні трюки з такою легкістю і витонченістю. Ефектно!» ,- пишуть в коментарях.

Не втрималася і співачка Віра Брежнєва.

"Новий челендж від Сергія Лазарєва, спробувати захочуть всі!!! Але не всі подужають і виживуть», - написала вона.

Нагадаємо, Сергій Лазарєв першого вересня хвалився, що скинув 12 кг за 4 місяці.

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак пішла у відрив з Лазарєвим і Галкіним на очах у Баскова: "чому не поцілувала?".

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