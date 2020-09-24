Популярный российский певец Сергей Лазарев похвастался опасной выходкой
Артист, которому постоянно приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, решил начать новый челлендж и опубликовал соответствующее видео на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
«Вижу цель - не вижу препятствий! А вам слабо? #стулчелендж», - написал артист.
На видео запечатлено, как Лазарев в костюме и с чаской кофе в руках становится одной ногой на сиденье стула, другой шагает на спинку, стул при этом переворачивается, а Лазарев идет дальше, не разлив и капли кофе.
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Фолловеры бурно отреагировали на такой челлендж.
«Скоро во всех травмпунктах страны на вопрос травмотолога о деталях получения травмы будут отвечать: "Делал (а) челлендж со стулом" 😉», «Не повторяйте дома это опасно😂», «Это ответ на вопрос многих зачем так похудел. Затем, чтобы выполнять подобные трюки с такой лёгкостью и изяществом. Эффектно!», - пишут в комментариях.
Не удержалась и певица Вера Брежнева.
«Новый челлендж от Сергея Лазарева, попробовать захотят все!!! Но не все осилят и выживут», - написала она.
Напомним, Сергей Лазарев первого сентября хвастался, что сбросил 12 кг за 4 месяца.
Как сообщала Politeka, разгоряченная Ани Лорак ушла в отрыв с Лазаревым и Галкиным на глазах у Баскова: "Почему не поцеловала?".
Также Politeka писала, что знаменитая красотка прильнула к Лазареву на глазах у Лорак, не стал даже оправдываться.