Такого красуня не робила вже давно

Популярна російська ведуча і блогер Настя Івлєєва, яка знаменита завдяки проекту "Орел і Решка", похвалилася новою пікантною фотосесією

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитість.

"Неспокійна ніч", - коротко підписаний знімок.

На опублікованій фотографії Івлєєва позує в наряді з декольте і чоботях з каблуком, ефектно розставивши ноги на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Спекотна кішечка», «тільки у Насті такі шикарні фоточки», «а я не сплю, а милуюся фоточками Настюші», «ти солодка цукерка», « ого, каблук!», «викликайте пожежників – Івлєєва горить. Настюха, незвично тебе такою бачити», «просто бомба», «пушка», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Настя Івлєєва, яка прославилася завдяки шоу "Орел і решка", показала себе в незвичайному образі

Телеведуча відома своїм почуттям гумору. Вона досить часто публікує невдалі знімки поряд з професійною зйомкою. Цей раз не став винятком.

Красуня позувала перед камерою в досить сміливому і модному образі. На ній були чорні джинси, обтягуючий топ і косуха. Образ Івлєєва доповнила модними хвостиками.

Нагадаємо, що Івлєєва одягла соковиті форми в крихітний купальник:»яка ляля".

А ще Politeka писала, що напівроздягнену Івлєєву підняли на сміх за фото в обносках: «Стиль Тарзана».

Також Politeka повідомляла, що зухвала Івлєєва в напівпрозорій блузі засвітила зайву частину тіла:"гармата".