Популярна російська ведуча і блогер Настя Івлєєва, яка знаменита завдяки проекту "Орел і Решка", похвалилася новою пікантною фотосесією
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитість.
"Неспокійна ніч", - коротко підписаний знімок.
На опублікованій фотографії Івлєєва позує в наряді з декольте і чоботях з каблуком, ефектно розставивши ноги на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
«Спекотна кішечка», «тільки у Насті такі шикарні фоточки», «а я не сплю, а милуюся фоточками Настюші», «ти солодка цукерка», « ого, каблук!», «викликайте пожежників – Івлєєва горить. Настюха, незвично тебе такою бачити», «просто бомба», «пушка», - пишуть вони.
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До цього ми писали, що Настя Івлєєва, яка прославилася завдяки шоу "Орел і решка", показала себе в незвичайному образі
Телеведуча відома своїм почуттям гумору. Вона досить часто публікує невдалі знімки поряд з професійною зйомкою. Цей раз не став винятком.
Красуня позувала перед камерою в досить сміливому і модному образі. На ній були чорні джинси, обтягуючий топ і косуха. Образ Івлєєва доповнила модними хвостиками.
Нагадаємо, що Івлєєва одягла соковиті форми в крихітний купальник:»яка ляля".
А ще Politeka писала, що напівроздягнену Івлєєву підняли на сміх за фото в обносках: «Стиль Тарзана».
Також Politeka повідомляла, що зухвала Івлєєва в напівпрозорій блузі засвітила зайву частину тіла:"гармата".